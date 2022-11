Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de l’Iran

Publié le 11 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-deuxième épisode de cette série avec l'Iran, membre du groupe B où figurent l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection iranienne.

Au Qatar, l'Iran participera à sa 6ème Coupe du monde. Cette année, c'est dans un contexte bien particulier qu'ils arrivent au Qatar. En effet, la sélection a montré son soutien aux femmes qui protestent pour faire valoir leurs droits dans le pays actuellement. Simple enjeu sportif ou Mondial beaucoup plus politique pour les Iraniens qui retrouveront les États-Unis avec qui la relation n'est pas au beau fixe.

Présentation de la sélection

La sélection iranienne arrive au Qatar en tant que 20ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis le 7 septembre dernier, le Portugais Carlos Queiroz. L'ancien coach du Real Madrid connait bien cette sélection puisqu'il l'avait dirigé pendant 8 ans avant de prendre les rênes de la Colombie en 2019. Au Qatar, ce sera donc sa 3ème campagne mondiale avec la sélection iranienne. Au total, il a piloté 100 matchs avec l'équipe nationale, pour 62 victoires, 25 nuls et 13 défaites. Avec un temps de préparation très court, il ne faudra pas s'attendre à voir du beau jeu. Un style défensif est prôné depuis le retour de Queiroz sur le banc afin de limiter les dégâts.

Le parcours en qualifications

Une troisième qualification consécutive acquise après des montagnes russes. Placé dans le groupe C du second tour des éliminatoires de la zone Asie, la Team Melli a chuté contre l'Irak (2-1) et le Bahreïn (1-0) malgré deux démonstrations face au Cambodge (14-0 et 10-0). Mais ils ont tout de même terminé premiers de leur groupe. Au troisième tour, les Perses devaient terminer aux deux premières places du groupe A pour se qualifier directement au Mondial. Une formalité pour l'Iran qui a fini premier de ce groupe devant la Corée du Sud, les Emirats arabes unis, l'Irak, la Syrie et le Liban. Un beau parcours qui les a placé dans le groupe B au Mondial.

Le programme de l'Iran au Mondial

L'Iran sera dans un groupe très particulier au Mondial, le B avec l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis.



21 novembre : Angleterre - Iran

25 novembre : Pays de Galles - Iran

29 novembre : Iran - États-Unis

That move 🤩 @MehdiTaremi9 #FCPFCPF pic.twitter.com/WyHSezCTfQ — FC Porto (@FCPorto) November 6, 2022

Le joueur à suivre

Pour sa troisième saison au FC Porto, Mehdi Taremi comptabilise pas moins de 9 réalisations et 7 offrandes en 13 matches disputés. Véritable combattant, il ne rechigne jamais devant l'effort, encore moins lorsqu'il revêtit la tunique iranienne. Sur les 13 derniers matchs avec sa sélection, il s'est montré ultra décisif, avec 7 buts et 5 offrandes. A 30 ans, il arrive au Qatar en pleine possession de ses moyens, dans la période la plus faste de sa carrière.

Le prono de la rédac'

Si l'Angleterre fait office de favori, rien n'est joué d'avance dans ce groupe. Les tensions diplomatiques entre tous ces pays peuvent donner un supplément d'âme aux joueurs qui auront à cœur de défendre leur pays. Sur le papier, l'Iran n'est pas très loin du Pays de Galles et des États-Unis, et bénéficie même de l'expérience de ce grand rendez-vous. Avec un dernier match face aux Américains qui s'annonce bouillant, les Perses peuvent rêver des huitièmes.