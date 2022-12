Coupe du monde 2022 : Benzema, Neymar... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

L'affiche de ce Mondial est connue. La France affrontera l'Argentine ce dimanche. Ce mercredi, les Bleus ont vaincu le Maroc (2-0) et ont animé cette actualité sportive. L'avenir incertain de Neymar avec le Brésil a également fait parler, tout comme le possible retour de Karim Benzema au Qatar. Voici les informations à retenir de la journée.

France : Benzema de retour contre l'Argentine ? La réponse sèche de Deschamps

Karim Benzema pourrait, théoriquement, disputer la finale du Mondial face à l'Argentine. Le buteur du Real Madrid n'a pas été remplacé par Didier Deschamps et figure toujours sur les listes de la FIFA. Mais le sélectionneur de l'équipe de France s'est montré agacé au moment de se prononcer sur son éventuel retour. « Je ne préfère pas répondre. Question suivante » a déclaré Didier Deschamps.



Pour plus d'informations, cliquez ici.

France : Mbappé, Griezmann... Les Bleus rendent hommage au Maroc

L'excellent parcours du Maroc à la Coupe du monde a été salué par le vestiaire de l'équipe de France. Antoine Griezmann s'est dit impressionné par la prestation des joueurs de Walid Regragui, malgré la défaite (2-0). « Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement comme offensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, le coach s'en est rendu compte et il a fait un changement » a déclaré le joueur de l'Atlético. Kylian Mbappé a dirigé ses félicitations vers Achraf Hakimi, son ami et coéquipier au PSG. « Ne sois pas triste frère, tout le monde est fier de ce que tu as fait, tu as marqué l'histoire » a-t-il posté sur Instagram.



Pour plus d'informations, cliquez ici.

Brésil : Neymar a pris une grande décision au sujet de son avenir

Très marqué par l'élimination du Brésil face à la Croatie en quarts de finale du Mondial, Neymar va prendre du recul. Selon les informations de L'Equipe , mais aussi d' UOL Esporte, le joueur du PSG devrait s'absenter, pendant quelques temps, de la sélection. Il n'est aucunement question d'une retraite internationale, mais d'une pause de quelques mois comme l'avait fait Lionel Messi, après sa défaite en Copa America en 2016.



Pour plus d'informations, cliquez ici.

France : Benzema agacé contre Didier Deschamps ?

A en croire les informations de Relevo, la sortie de Didier Deschamps n'aurait pas été appréciée par Karim Benzema. Alors qu'il envisageait de se rendre au Qatar pour supporter l'équipe de France face à l'Argentine, l'attaquant du Real Madrid aurait fait machine arrière. Le Ballon d'Or 2022 serait irrité par les propos de son sélectionneur, mais aussi par le manque de considération de la part de la Fédération française de football.



Pour plus d'informations, cliquez ici.

Portugal : Ronaldo dirigé bientôt par José Mourinho ?