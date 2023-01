Champion du monde 2018, il devient la star d'un programme télé

La rédaction

Tout juste retraité des terrains depuis décembre 2022, Blaise Matuidi s’applique déjà à trouver une reconversion. Le champion du monde 2018 a toujours eu un pied dans le domaine des affaires. On l’avait aperçu il y a 1 an dans l’émission diffusée sur M6 « Qui veut être mon associé » pour présenter un projet de bague connectée. Il va maintenant faire partie du jury.

La quatrième saison de « Qui veut être mon associé » a commencé début janvier sur M6. Le principe de cette émission est simple : des entrepreneurs viennent présenter leur projet devant un jury d’investisseurs qui décident si oui, où non ils investissent dans ce projet en soutenant financièrement les entrepreneurs. Dans l’émission qui sera diffusée ce mercredi, Blaise Matuidi fera partie des potentiels investisseurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a choqué, dans le bon sens du terme, ses collègues investisseurs. Jean-Pierre Nadir, l’un d’entre eux, a expliqué avoir été agréablement surpris par l’adaptation rapide de Blaise Matuidi au principe de l’émission « Qui veut être mon associé » dans des propos recueullis par L’Équipe : « Il m’a épaté d’entrée ! L'un des secrets du succès de l'émission, c'est qu'on a créé une alchimie entre nous. On se vanne, on se challenge, et en même temps, on s'épaule. Ce n'est pas évident de faire entrer des gens dans cette dynamique-là, même si l'on connaissait déjà un peu Blaise depuis l'intervention pour la bague connectée. Il avait été très bon en expliquant pourquoi il avait investi dans cette entreprise et comment il pouvait aider à son développement. Aujourd'hui, on l'a retrouvé avec plaisir et il nous a impressionnés. Blaise s'est glissé dans les chaussons de l'investisseur assez facilement, alors que tu penses qu'il faut quelques dossiers pour se roder. Lui, il est parti comme la fusée que l'on connaissait sur le terrain, sans échauffement ! »

« Important de montrer que le sportif ne reste pas cantonné à son domaine de prédilection »