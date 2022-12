Équipe de France : Argentine, Messi... Matuidi lâche son pronostic avant la finale

Amadou Diawara

Ce dimanche à 16 heures, la France affronte l'Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar. D'après Blaise Matuidi - qui a remporté le trophée en Russie avec les Bleus - les hommes de Didier Deschamps vont battre l'Albiceleste et être sacrés une deuxième fois de suite malgré une réalisation de Lionel Messi.

Après son sacre en 2018, la France a une occasion en or de réaliser le doublé ce dimanche après-midi au Qatar. Qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde, les Bleus vont se frotter à l'Argentine à partir de 16 heures.

Équipe de France : La sortie lourde de sens de Dembélé sur Messi avant la finale https://t.co/Pu7sD0FmIk pic.twitter.com/fIcWupA9lT — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«2-1 pour la France, la Coupe reste à la maison»

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Blaise Matuidi a annoncé la couleur avant le choc entre la France et l'Argentine. Et à en croire le champion du monde 2018, les Bleus vont venir à bout de l' Albiceleste , même si Lionel Messi s'illustrera avec un but.

«Je vois Lionel Messi marquer»