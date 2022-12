Équipe de France : Avant l’Argentine, retour sur les trois finales de Coupe du monde des Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce dimanche, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde, la quatrième de son histoire. Du triomphe contre le Brésil en 1998 au sacre en Russie en 2018, en passant par la dernière de Zinédine Zidane, retour sur les finales de Mondial jouées par les Bleus.

C’est le grand jour pour l’équipe de France ! Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus joueront la quatrième finale de Coupe du monde de leur histoire face à l’Argentine. L’occasion pour Didier Deschamps et ses hommes de glaner une troisième étoile, de quoi écrire encore un peu plus l’histoire, 24 ans après la première victoire de l’équipe de France en Coupe du monde.

Zidane deux fois…

Pas favorite sur ce Mondial à domicile, l’équipe de France avait pris confiance au fur et à mesure du tournoi. Opposée au grand Brésil, champion du monde en titre, en finale, la France l’avait emporté 3-0. Un jour qui restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les Français qui ont vécu ce moment, avec un nom devant les autres : Zinédine Zidane. Double buteur sur corner, la star des Bleus avait marqué ce match de son empreinte. Comme huit ans plus tard…

… Zidane pour la dernière fois

En 2006, Zinédine Zidane avait annoncé qu’il terminerait sa carrière sur cette Coupe du monde. Signe de destin ou pas, les Bleus ont réussi à se hisser en finale où ils affrontaient l’Italie. Malgré l’ouverture du score sublime de Zizou d’une panenka, la Squadra Azzurra était revenue à la marque grâce à un but de Marco Materazzi. La suite de l’histoire, tout le monde la connaît. Des mots entre les deux buteurs de la rencontre et une issue tragique pour Zinédine Zidane. Un coup de boule et un carton rouge, suivi d’une séance de tirs au but victorieuse pour l’Italie.

20 ans après, les Bleus de nouveau au sommet