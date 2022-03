Foot - Mercato

Mercato : Blaise Matuidi laisse planer le doute sur son avenir

Publié le 27 mars 2022 à 19h51 par La rédaction

Alors qu’il se dirige vers ses 35 ans, Blaise Matuidi est libre de tout contrat. Pour l’heure, le milieu de terrain se donne un temps de réflexion avant de penser à la suite.