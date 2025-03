«Business is business», la décision insolite de Mbappé !

Pierrick Levallet

En 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a marqué les esprits. L’international français a notamment lâché quelques phrases qui sont devenues cultes avec le temps. Le champion du monde 2018, qui évolue au Real Madrid désormais, a ainsi décidé de déposer l’une de ses sorties qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé ne cesse de marquer les esprits, que ce soit sur le terrain ou en-dehors. Le numéro 9 du Real Madrid a notamment lâché quelques phrases qui ont fait le tour des réseaux sociaux lorsqu’il évoluait encore au PSG, comme son fameux « tu ne me parles pas d’âge ». Le champion du monde 2018 a ainsi pris le soin de déposer sa sortie marquante.

Mbappé : Laure Boulleau annonce la séparation de ses parents en direct !

➡️ https://t.co/rAwHIniGWB pic.twitter.com/cOUALu2soI — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

«Même des phrases simples sont devenues des phrases cultes»

« Ma phrase culte tu ne me parles pas d’âge ? Malheureusement, avec la nouvelle génération et les réseaux sociaux, même des phrases simples sont devenues des phrases cultes. Je l’ai déposé ? Oui, je l’ai déposé. Business is business » a confié Kylian Mbappé dans un extrait inédit sur Clique.

Mbappé développe tranquillement son business

Son business, Kylian Mbappé est peu à peu en train de le développer. En plus de sa marque, la star de 26 ans se lance dans d’autres projets. L’ancien du PSG est notamment devenu actionnaire majoritaire du SM Caen il y a quelques mois. Désormais, l’international français entend même se faire de l’argent sur ses phrases cultes.