«J'ai envie de l'insulter !» : Daniel Riolo pète les plombs en plein direct !

En plus du football, Daniel Riolo a une autre passion : le poker. Il participe à plusieurs tournois et il a d'ailleurs eu l'opportunité d'en faire un avec RMC, diffusé sur la chaîne Twitch du média. L'occasion pour le journaliste de craquer en direct après un coup perdu alors qu'il avait une paire de roi en mains. Et cela ne lui a pas plus.

Il ne s'en est jamais caché, Daniel Riolo est un grand fan de poker en plus de sa passion pour le football. Le journaliste était d'ailleurs inscrit sur un tournoi organisé en partenariat entre RMC et Winamax. Mais il s'est sortir sur un coup qui ne lui a pas du tout plu.

«C'est pas possible !»

Avec une paire de roi en mains, Daniel Riolo avait de quoi être serein puisque son adversaire l'avait suivi avec une main ambitieuse à savoir Valet-6. Après la river, un valet est tombé ce qui offre l'opportunité d'un brelan, difficile à croire. « S'il touche, c'est horrible ! », lance d'ailleurs Daniel Riolo sur la chaîne Twitch, pensant sa défaite impossible. Mais c'est bien un valet qui tombe, précipitant la défaite du journaliste qui n'en revient pas : « Ah putain ! Tu vois, ça je ne supportes pas. Ahhhhhhh ! C'est pas possible ! »

«J'ai envie de le connaître le mec et je pense que je lui lâche une insulte»

« Tu ne peux pas faire ça ! Tu ne peux pas payer avec Valet-6. Mais pourquoi il paie ? Il va chatter avec deux valets. Je pouvais gagner mon 3e expresso et sortir Moundir de la finale », ajoute Daniel Riolo qui rêve de savoir à qui il avait affaire : « Ca, c'est des trucs que je ne supporte pas. J'ai envie de le connaître le mec et je pense que je lui lâche une insulte. Comment le mec va payer avec valet-6 ? Ces horreurs-là. Putain ! J'ai envie de rejouer tout de suite ».