Boîte de nuit - polémique : Une nouvelle escapade pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Ce vendredi matin, une polémique a pris de l’ampleur. Kylian Mbappé, non appelé par Didier Deschamps car trop juste physiquement a été aperçu en boîte de nuit en Suède jeudi soir. Une escapade qui pose question, d’autant qu’elle ne risque pas de s’arrêter puisqu’il est attendu à Ajaccio ce vendredi.

Le début de saison de Kylian Mbappé n’est pas de tout repos pour le Bondynois. Non sélectionné par les Bleus pour le rassemblement d’octobre pour se remettre d’une blessure, il avait pourtant joué plus de 70 minutes deux jours plus tard, face à Villarreal. Et une récente polémique n’est pas prête de s’arrêter.

Mbappé en boîte de nuit en Suède

Le média suédois Aftonbladet a révélé une bombe ce vendredi matin en affirmant que Kylian Mbappé avait passé la soirée dans une discothèque du centre de Stockholm, la capitale suédoise. Une sortie qui fait tâche, lui qui n’avait pas été appelé par Deschamps notamment pour soigner une blessure.

Une nouvelle escapade en Corse ?

Le Real Madrid a certainement autorisé son joueur à quitter le pays pour se reposer où bon lui semblait mais il était certain que cette révélation allait secouer encore un peu plus la popularité de Mbappé auprès des Français. D’ailleurs le média suédois Expressen dévoile que Kylian Mbappé a quitté tout sourire la Suède ce vendredi à bord de son avion privé, qui a pris la direction d’Ajaccio, en Corse. La polémique n’est pas encore terminée.