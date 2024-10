«Je l’ai fait venir…», il balance sur Mbappé !

Jean de Teyssière

Le 2 décembre 2015, sur la pelouse du stade Louis II, un certain Kylian Mbappé fait ses premiers pas en tant que joueur de football professionnel. Sous les ordres de Leonardo Jardim, il deviendra très vite l’un des plus grands espoirs du football français et le technicien portugais raconte comment il a découvert la pépite venant de Bondy.

Tout carrière a un commencement et celle de Kylian Mbappé débute en décembre 2015, à Monaco. Il bat alors le record de précocité de Thierry Henry en devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à fouler une pelouse de Ligue 1. Au final, Mbappé restera une saison supplémentaire afin de continuer d’écrire sa légende au PSG, puis désormais au Real Madrid.

Équipe de France : Après la polémique, Mbappé sort du silence https://t.co/b53UvWv5hK pic.twitter.com/0m7XWrBbNv — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

«Mbappé ? Je l’ai fait venir des U19»

Dans une interview accordée à BeIn Sports, Leonardo Jardim, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco se souvient du moment où il a repéré un certain Kylian Mbappé : « Ma relation avec Mbappé ? Très bonne. C’est un joueur qui est resté deux ans avec nous. Je l’ai fait venir des U19. […] Puis on a été en Argentine et j’ai dit à mon staff qu’il allait restait travailler avec nous. Il est resté deux semaines avec nous et puis après, tout le monde s’est passionné pour lui. Il était rapide, technique. Il nous a fait grandir. »

«J’ai vite compris qu’il serait différent»

« Est-ce que j’avais imaginé qu’il serait aussi bon ? J’avais vite compris qu’il serait différent, poursuit Jardim. Il a beaucoup de qualités techniques et énormément de vitesse. Dans le football, c’est très important d’avoir ces qualités. A Monaco, il avait déjà beaucoup d’ambition. C’était un jeune qui était toujours prêt à jouer, même lorsqu’il commençait sur le banc. Grâce à cette ambition, il a grandi plus vite. » Et visiblement, le pronostic de l'ancien entraîneur monégasque s'est avéré être le bon.