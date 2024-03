Benzema à Paris, le rêve prend forme

Arnaud De Kanel

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et les chances de voir Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud sous les ordres de Thierry Henry cet été diminuent. Cette situation pourrait profiter à Karim Benzema qui a récemment fait part de son envie de participer au tournoi olympique.

Thierry Henry pourra-t-il compter sur des stars cet été avec les Bleuets ? A l'approche des JO de Paris 2024, le sélectionneur des Espoirs reçoit son lot de mauvaises nouvelles à ce sujet. Selon L'Equipe , le Real Madrid ne devrait pas libérer Kylian Mbappé. RMC Sport rapporte de son côté que l'Atletico Madrid serait également contre l'idée de laisser Antoine Griezmann à disposition d'Henry. Enfin, Olivier Giroud devrait s'engager avec le Los Angeles FC qui voudrait compter sur lui dès cet été. Un homme veut profiter de tout cela pour être à Paris cet été : Karim Benzema.



Un piège attend la bande à Mbappé, Deschamps alerte en privé ! https://t.co/YrMSvu9oMz pic.twitter.com/ikFWypyAyZ — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Benzema veut faire les JO

C'est une déclaration qui ne vous aura sans doute pas échappé. La semaine passée, Karim Benzema a ouvert la porte à une participation aux JO de Paris 2024. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », a confié l'attaquant français à La Chaine L'Equipe . Al-Ittihad ne devrait pas lui mettre d'obstacle contrairement aux clubs de Griezmann, Mbappé et Giroud, et cela tombe bien car tout le monde semble assez chaud à l'idée de voir Benzema à Paris cet été.

«La porte est ouverte pour tout le monde»