Barcola : Giroud fait une annonce, le PSG va adorer

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, certains joueurs du PSG se sont libérés. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui est impressionnant depuis le début de la saison et qui empile les buts. Selon Olivier Giroud, son ancien coéquipier chez les Bleus peut faire encore mieux, car il dispose d’une grosse marge de progression.

Ce vendredi, l’équipe de France fait sa rentrée des classes face à l’Italie. Les coéquipiers de Kylian Mbappé affrontent ceux de Gianluigi Donnarumma à l'occasion de la première journée de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, Bradley Barcola a de grandes chances d’être titulaire.

Mercato : Une star du PSG valide un transfert à 70M€ https://t.co/S2KuvhfqOM pic.twitter.com/aa6KXgcPrf — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

« Dès que tu le connais, il est très à l'aise »

Pour L’Équipe, Olivier Giroud s’est exprimé sur Bradley Barcola. L’ancien joueur de l’AC Milan révèle notamment qu’il a tenté de mettre à l’aise l’attaquant du PSG quand il a fait ses premiers pas en équipe de France. « Pendant l'Euro, Bradley était à table entre Antoine Griezmann et moi, et il a toujours été discret en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui parle peu, mais c'était aussi dû au fait d'arriver en équipe de France A, dans un nouveau groupe. J'ai essayé de le faire parler, de le connaître un peu mieux. Dès que tu le connais, il est très à l'aise. »

Giroud est dithyrambique sur Barcola

Selon Olivier Giroud, Bradley Barcola a déjà montré de très belles choses en équipe de France. Le meilleur buteur des Bleus pense même que le joueur du PSG peut encore faire mieux, car il dispose d’une marge de progression. « Ce qui m'a surpris chez lui, et chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont très à l'aise durant les premiers entraînements. Notamment lui. Il a tout de suite montré de quoi il était capable. Tu vois alors le potentiel. Il a encore une grosse marge de progression, mais il est déjà très à l'aise dans les dribbles et la percussion. Sa discrétion en dehors ne se voit pas du tout sur le terrain. Et en plus de ça, c'est un bon mec. »