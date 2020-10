Foot - Arsenal

Arsenal : Arsène Wenger ne comprend pas le mystère Mesut Özil !

Publié le 11 octobre 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2020 à 22h46

L’ancien manager d’Arsenal entre 1996 et 2018 est revenu sur la gestion du cas Mesut Özil. Un gaspillage selon lui.