Barcelone : Une légende du Real Madrid tranche entre Messi et Ronaldo !

Publié le 10 octobre 2020 à 17h20 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2020 à 17h22

Depuis plus d'une décennie, le débat opposant Cristiano Ronaldo à Lionel Messi afin de savoir lequel des deux est le meilleur déchaîne les passions. Tout juste retraité, Iker Casillas a à son tour donner son avis sur ce débat.