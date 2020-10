Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : Edin Dzeko sur le point de sceller son avenir !

Publié le 11 octobre 2020 à 18h50 par La rédaction

Après un été mouvementé où il aura été annoncé à la Juventus et même au FC Barcelone, Edin Dzeko est finalement resté à l’AS Roma. Le capitaine des Giallorossi pourrait même désormais prolonger l’aventure.