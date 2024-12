Mohamed Salah victime de discrimination à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à Liverpool et en fin de contrat, Mohamed Salah est notamment annoncé du côté du PSG pour la suite de sa carrière. L'Egyptien pourrait alors poser ses valises à Paris, où il a déjà mis les pieds par le passé. Mais pour Salah, cela ne s'était pas alors forcément bien passé comme l'a raconté Ibrahima Konaté.

Et si Mohamed Salah poursuivait sa carrière au PSG ? Si Nasser Al-Khelaïfi a démenti, les rumeurs sont nombreuses concernant un intérêt du club de la capitale pour l'Egyptien. Et pour cause. En fin de contrat à Liverpool, Salah a jeté un froid sur son avenir chez les Reds et voilà qu'il pourrait donc être libre à l'issue de la saison. A voir maintenant s'il débarquera ou non à Paris dans les mois à venir...

« Un ton discriminant »

Coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, Ibrahima Konaté a raconté une histoire concernant une visite de l'Egyptien à Paris. Pour So Foot, il a alors confié : « Un jour, il est venu à Paris, et à l'aéroport, les gens ne savaient pas qui il était. Dans une boutique, les employés lui parlaient sur un ton... Disons discriminant. Mohamed Salah, c'est une personne extrêmement patiente ».

« Il ne réagit pas »

« Dans ce genre de situation, il ne réagit pas. Il sait ce qu'il vaut et il a accepté le monde dans lequel on vit. Lorsqu'on voyageur l'a reconnu, le ton des employés a radicalement changé. "Ah, Monsieur Salah, qu'est-ce qu'il vous faut ?" Pour nous, il faut nécessairement être quelqu'un de connu pour être estimé », a poursuivi Konaté concernant Salah.