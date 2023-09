Vidéo : Quand les gardiens de but amateur sortent le grand jeu !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En partenariat avec Rematch, Le 10 Sport vous propose une compilation des plus beaux arrêts réalisés par des gardiens de but issus du football amateur. Des parades en tout genre qui montrent bien que le talent n’est pas uniquement réservé au monde professionnel.

Au rayon des gardiens de but, la France est l’un des pays les mieux dotés au monde. Après le règne de Hugo Lloris, recordman de sélections en Bleu et champion du monde 2018, c’est au tour de la muraille Brice Samba de garder les cages tricolores. Derrière lui, une flopée de pépites arrive comme Alban Lafont (Nantes), Guillaume Restes (TFC) ou encore Lucas Chevalier (Lille). Mais il n’y a pas que dans le très haut niveau que l’Hexagone fourmille de gardiens talentueux. Dans le monde amateur, les portiers sont également au rendez-vous.

Quand les gardiens de but amateur sortent le très grand jeu, ça donne ça ! pic.twitter.com/RVKpJT1UwQ — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Des parades d’extraterrestres