De Cristiano Ronaldo à Joselu : Comment le Real Madrid s’est totalement métamorphosé en 5 ans

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est un sujet passionnant à découvrir sur Fair Play : Alexandre Ruiz propose de décortiquer ligne par ligne la métamorphose totale du Real Madrid lors des cinq dernières années. Un changement radical qui s’illustre notamment par la fin de l’ère Cristiano Ronaldo.

En 2018, le Real Madrid marche sur l’Europe et signe une troisième Ligue des Champions consécutives. Zinedine Zidane est aux commandes de cette machine à tout gagner, bien aider par des soldats nommés Keylor Navas, Sergio Ramos, Casemiro, Karim Benzema et bien sûr, l’incontournable Cristiano Ronaldo. Mais 5 ans plus tard, le visage du Real Madrid est totalement différent ! Toutes les stars ont quitté le navire, à l’exception de Luka Modric. Une métamorphose analysée par Alexandre Ruiz pour Fair Play .

Zidane s’en va et change tout

Le point de départ de ce changement, c’est le choix de Zinedine Zidane de quitter le Real Madrid après sa troisième victoire consécutive en Ligue des Champions. La fin d’un règne qui ouvrira la porte, ensuite, à d’autres départs conséquents, et notamment celui de Cristiano Ronaldo, quelques semaines plus tard. La métamorphose madrilène a démarré ici, à l'été 2018, pour se poursuivre jusqu'à cet été 2023.

Les Français au pouvoir