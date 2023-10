Fail : Le gardien de but de Salles se rate complètement (vidéo) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Cette semaine, les fails des gardiens de but sont à l’honneur avec un Top 3 des plus belles boulettes du foot amateur. Des moments d’égarement pour ces portiers pas toujours à la fête, comme celui de Salles, près de Bordeaux, victime d’une pelouse capricieuse et d’une sortie hors de ses buts… hasardeuse.

Après le joli buzz du CMO Bassens et le but magnifique de Yanis, auteur d’un double sombrero cinq étoiles avant de faire trembler les filets, c’est au tour d’un autre club de la Nouvelle Aquitaine de se faire remarquer. Mais cette fois, c’est dans l’autre sens, avec une belle boulette d’un gardien de but. Celui du CA Sallois, dans un match face à Targon-Soulignac. Si les U17 de Salles l’ont emporté 4 à 1, le but encaissé est le fruit d’un gros raté du portier sallois.

Bonne sortie… manquée !