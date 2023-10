Foot Amateur : Bassens, petit club près de Bordeaux, signe le buzz de la semaine !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Encore en lice en Coupe de France, le club amateur de Bassens a décroché son ticket pour le tour suivant et s’offre le buzz de la semaine grâce à un but splendide de son attaquant, Yanis. Alexandre Ruiz (Fair Play) décortique ce chef d’œuvre dans le Top 3 des plus beaux buts du foot amateur de la semaine.

Dans un duel de Régionale 3, en Coupe de France, le CMO Bassens a réussi à tirer son épingle du jeu. Opposés au Montpon Menesplet FC, les joueurs de la région bordelaises ont décroché leur billet pour le cinquième tour de la compétition. Avant de connaître son prochain adversaire lors du tirage au sort du 9 octobre, Bassens savoure sa qualification avec un petit bonus en prime, celui de faire le buzz, ces derniers jours, sur la toile et les réseaux sociaux.

Un but après un double sombréro !