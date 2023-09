Le Top 3 du foot amateur de la semaine : Alexandre Ruiz donne le coup d'envoi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chaque semaine, Alexandre Ruiz et Fair Play proposent un best-of des plus beaux gestes du football amateur. En partenariat avec Rematch, la solution n°1 pour capter les meilleurs moments du sport au quotidien, voici un top 3 tout simplement savoureux.

Il n’y a pas qu’en Ligue des Champions que les étoiles brillent de mille feux. Dans le foot amateur aussi, les beaux gestes, les belles actions et les buts sublimes fleurissent dans tout l’Hexagone. Un trésor que Fair Play et Rematch souhaitent mettre en avant chaque semaine. Pour cela, Alexandre Ruiz remonte ses manches pour dénicher trois perles issues du monde amateur et propose un best-of hebdomadaire. Dont voici le tout premier !

Zineb, Jonathan et Ibrahima à l’honneur

Cette semaine, ce sont les femmes qui ouvrent le bal ! Avec le geste technique sublime de Zineb (Fleury-Mérogis) qui élimine la gardienne de Reuil-Malmaison. Une première journée du championnat U18 qui démarre fort avec ce râteau fluide et d’une efficacité chirurgicale. Dans un autre style, Jonathan, capitaine de Saint-Symphorien, dans la région de Tours, signe un coup-franc pure et limpide. La patte gauche est solide, le geste est parfait et la réalisation l’est toute autant. Sur la première place du podium cette semaine, une combinaison sur coup-franc. Direction la Nouvelle-Aquitaine et le club FC Martignac. Décalage sur le côté droit pour le centre et la finition en reprise de volée signée Ibrahima. Un bijou !

« C’est travaillé à l’entraînement »