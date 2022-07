Cyclisme

Tour de France : Le maillot jaune chute lourdement (vidéo)

Publié le 2 juillet 2022 à 17h46 par Ewen Robin

Après la victoire d’Yves Lampaert sur le contre-la-montre d’ouverture du Tour de France, la 2e étape, toujours au Danemark, reliait Roskilde à Nyborg avec en danger principal, un pont de 18 km. Alors que la course approchait de son paroxysme, le maillot jaune a été impliqué dans une chute à quelques kilomètres de l’arrivée…

Personne ne s’y attendait ! Le Belge Yves Lampaert a créé la surprise en s’imposant vendredi sur le contre-la-montre à Copenhague pour la première étape du Tour de France. Après la course, le Belge, ému, s’était présenté face aux médias : « Je n'attendais vraiment pas ça ! J'ai la tête en train d'exploser, je m'attendais à faire un top 10, cela aurait été très bien et là, je bats tous les meilleurs, van Aert, Ganna, van der Poel… Je suis en bonne condition, mais de là à gagner la première étape du Tour de France… Je ne l'imaginais pas ». Alors que les conditions météorologiques étaient désastreuses, Yves Lampaert avait privé son compatriote Wout van Aert du maillot jaune, à 5 secondes près. Il a attendu ensuite l'arrivée des 60 derniers coureurs pour être certain de ce succès de prestige, son premier sur le Tour de France. Le coureur, champion de Belgique du contre-la-montre à deux reprises, n'avait plus participé à la grande boucle française depuis 2018.

💥A crash in the peloton has seen the Yellow Jersey down! He's back off again!💥🇧🇪@yveslampaert est victime d'une lourde chute ! Il est vite reparti, mais son @MaillotJauneLCL est en danger#TDF2022 pic.twitter.com/6ZLAHgU7U2 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Une victoire devant Van Aert

Une victoire d’autant plus retentissante, puisque Lampaert a dominé Wout Van Aert, le spécialiste et favori des contres-la-montre : « Je suis content, j'ai battu le grand coureur Wout van Aert ! J'ai dû ralentir avant les virages pour réaccélérer juste après. C'était très dur ! C'est incroyable pour moi, je n'ai jamais pensé au maillot jaune » avait-il notamment déclaré. Une performance qui avait également fait réagir le principal intéressé : « Je suis déçu évidemment. Encore deuxième ! C'est frustrant, mais avec les bonifications, il est possible de prendre le maillot jaune dans les prochains jours. Il y avait une possibilité aujourd'hui. C'est dommage ! »

Le maillot jaune au sol ! Yves Lampaert est pris dans une chute sur le pont du Grand Belt, au même titre qu'Anthony Turgis #TDF2022 #LesRP pic.twitter.com/doQGXdmskY — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 2, 2022

Pogacar en forme

Grand favori sur le Tour, Tadej Pogacar tentera de récupérer le maillot jaune rapidement. Après la première étape, le précèdent vainqueur du Tour avait déclaré : « Je suis en confiance, satisfait de ma performance, même si c'était tendu, serré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs débuts du Tour de France. On va voir étape par étape. Pour l'instant, je me contente très bien de ce maillot blanc (de meilleur jeune) »

Frayeur pour Lampaert

Ce samedi, le Belge avait pour mission de conserver son maillot de leader du Tour de France. Alors que l’étape se déroulait une nouvelle fois au Danemark, la course devait traverser le pont du Grand Belt. Malheureusement, Yves Lampaert et quelques autres coureurs ont subi un gros désagrément : alors que le peloton roulait à vive allure et de façon compacte pour se protéger du vent, un coureur d'EF Éducation a glissé, entraînant une bonne partie du peloton dans sa chute, dont le maillot jaune, Alberto Dainese et Michael Morkov. Malgré la chute, le leader du classement général a tout de même réussi à se remettre en selle et, grâce à un énorme effort, a rattrapé le peloton sur lequel il accusait 18 secondes de retard, bien aidé par un vaillant Michael Morkov.