Cyclisme

Tour de France : Bardet, Pinot, Gaudu… Après la 1ère étape, les Français se lâchent

Publié le 2 juillet 2022 à 8h35 par Ewen Robin

Ce vendredi se déroulait la première étape de l’édition 2022 du Tour de France. La course prenait place à Copenhague dans un contre-la-montre de 13,2 kilomètres. À la surprise générale, c’est le coureur belge Yves Lampaert, qui s’est imposé devant Wout Van Aert. Une étape sous la pluie qui n’a pas forcément souri aux coureurs français…

La pluie aura eu un gros impact lors de cette première étape du Tour de France 2022 qui s’est déroulée à Copenhague. Une course qui aura vu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) s’imposer devant son compatriote, Wout van Aert (Jumbo-Visma). Vice-champion de Belgique du contre-la-montre, Lampaert portera le maillot jaune de leader du Tour de France pour la première fois de sa carrière. À l’instar de Christophe Laporte, qui a chuté durant l’étape, les Français n’ont pas réalisé de grosses performances et ont semblé être gênés par les intempéries.

David Gaudu satisfait

Arrivé 51e en 16'07", à 50" du vainqueur du jour, David Gaudu concède déjà 43" à Tadej Pogacar. À la fin de la course, le Breton s’est exprimé sur l’étape, dans des propos rapportés par C yclismactu : « On savait qu'il y avait de fortes chances qu'il pleuve. On a vu à la reco qu'il y avait beaucoup de lignes blanches, c'était un circuit très technique et urbain. Avec la pluie, c'était forcément piégeux. Il fallait éviter la chute et en même temps tout mettre dans les lignes droites. Les sensations avaient l'air d'être plutôt bonnes, donc je suis content. Perdre 35 secondes sur Mathieu van der Poel sur un tel circuit, c'est plutôt pas mal. Je me suis fait un peu peur à un moment, mais ça a été, j'ai su rattraper le coup assez vite. On a réussi à ne pas tomber sur ce chrono, maintenant, on va éviter de prendre froid et de tomber malade ». Le coureur de la Groupama - FDJ s’est dit satisfait de son étape : « Débuter par un chrono, c'est toujours un exercice particulier, surtout sur 10 km. Un chrono aussi court, ce n’est pas forcément ce que j'affectionne le plus, je préfère quand c'est plus long, même si je perds plus de temps, mais je suis satisfait de mon chrono. Je fais deux erreurs, dont une qui a failli me coûter une chute, mais sinon tout va bien, ça tournait pas mal dans les lignes droites. Le Tour peut commencer, on est parti sur les bons rails. Je vais conseiller à Thibaut (Pinot) d'augmenter le volume des oreillettes. Il y a tellement de monde sur les routes qu’on n’entend pas les indications pour les virages ! »

Thibaut Pinot dans le dur

Accusant un parcours très technique, son coéquipier, Thibaut Pinot a eu plus de mal sur cette 1ère étape, arrivant en 114e position : « C'était compliqué de prendre du plaisir sur la route aujourd'hui (vendredi). C'est un parcours vraiment technique. Sur le sec, la reco était bien, mais sur le mouillé, c'était vraiment un autre chrono, très risqué. J'avais à coeur de le faire à fond, mais avec la pluie j'ai pris un peu moins de risques. J'ai géré mon chrono, sans plus. Les sensations, ça allait, sur les parties roulantes ce n’était pas trop mal, donc je suis content. Après je pense que je suis assez loin quand même. Heureusement, le public était vraiment impressionnant, on a pris quand même du plaisir grâce à eux malgré les conditions.

« c'est une bonne entrée en matière en termes de sensations »