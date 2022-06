Cyclisme

Tour de France - Dopage : Encore une perquisition avant le départ

Publié le 30 juin 2022 à 9h06 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2022 à 9h08

Deux jours après une perquisition chez plusieurs coureurs, l’équipe Bahraïn Victorious a annoncé avoir subi une nouvelle fouille ce jeudi, dans la nuit. Visée par une enquête depuis l’an dernier, la formation bahreïnie est toujours dans le viseur de l’organisation du Tour de France.