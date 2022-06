Cyclisme

Cette décision qui pourrait coûter le Tour de France à Pinot

Publié le 29 juin 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre

Tout juste rétabli après son test positif au covid-19, Thibaut Pinot prendra bel et bien le départ du Tour de France ce vendredi dans les rues de Copenhague. Cependant, le franc-comtois ne sera pas le leader de la Groupama-FDJ sur cette édition 2022, puisqu’il jouera le rôle d’équipier de David Gaudu.

Au cours de la dernière décennie, Thibaut Pinot a pris l’habitude de jouer le classement général lors de chaque mois de juillet sur le Tour de France. Malgré une dixième place en 2012, et surtout un podium (troisième place) en 2014 - édition au cours de laquelle il a remporté le Maillot Blanc du meilleur jeune – le tricolore n’est jamais parvenu à remporter la plus prestigieuse des compétitions cyclistes. Il était pourtant proche de glaner le graal en 2019. Cette année-là, il pointait à la quatrième place à deux jours de la fin, et était clairement en mesure de grimper tout en haut du classement général. Malheureusement, une vilaine blessure musculaire contractée deux jours plus tôt avait contraint le coureur âgé de 32 ans à l’abandon.

Tour de France : Pinot est passé tout près d'une nouvelle catastrophe https://t.co/TDF5wBS90G pic.twitter.com/xLQXGoU0Rt — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Un rôle inédit pour Thibaut Pinot !

Si sa participation au Tour de France 2022 fut un temps compromise en raison d’un test positif au covid-19 à l’issue du Tour de Suisse, qui s’est terminé le 19 juin dernier, Thibaut Pinot est bel et bien rétabli et sera au départ de la Grande Boucle . Pour autant, le franc-comtois ne se présente pas sur le Tour avec le même statut que par le passé. En effet, c’est dans un rôle inédit pour lui que le français va évoluer au mois de juillet, puisque Thibaut Pinot épaulera en tant qu’équipier David Gaudu, qui sera le leader de la Groupama-FDJ cette année. Un décision prise la formation française après des semaines de suspense, alors que Gaudu ne cesse de monter en puissance ces derniers temps.

« On aura un seul leader et ce sera David Gaudu »

« Je vais faire simple, on aura un seul leader sur ce Tour et ce sera David Gaudu. Il nous faut un coureur capable de passer la première semaine. L’équipe a été construite autour de lui. Thibaut Pinot sera son ange gardien en montagne, tout comme Michael Storer » a déclaré Marc Madiot, le directeur sportif de la Groupama-FDJ, lors d’une conférence de presse organisée en amont de la première étape de vendredi, avant d’ajouter : « Je n’ai pas d’appréhension. C’est quelque chose qu’il attendait » .

Pinot comprend la décision