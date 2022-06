Tour de France

Maillot jaune, victoire… Quel jackpot pour le Tour de France ?

Publié le 25 juin 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Dans moins d’une semaine maintenant, le Tour de France s’élancera de Copenhague pour trois semaines. Bien évidemment, les stars du peloton vont se battre pour ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Une victoire qui permettra alors au vainqueur de la Grande Boucle de toucher un très joli chèque, mais d’autres belles sommes sont également à aller chercher sur le Tour.

Qui succèdera à Tadej Pogaçar, vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France ? Tel sera donc l’enjeu des trois semaines de la Grande Boucle, qui s’élancera le 1er juillet prochain de Copenhague au Danemark. Alors que le Slovène fait partie des favoris à la victoire finale, d’autres sont également intéressés par ce maillot jaune. Une victoire qui permettrait d’ailleurs de décrocher un joli pactole. Au total, lors de ce Tour de France, ce 2.820.000€ qui seront distribués. Voilà d’ailleurs comment est répartie somme.

500 000€ pour ramener le maillot jaune à Paris

Bien évidemment, le plus gros chèque sera distribué au vainqueur de ce Tour de France, celui qui rapportera ainsi le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Remporter la Grande Boucle, garantira alors un revenu de 500 000€ au vainqueur de cette édition 2022. Il y aura donc des déçus qui n’auront pas gagné le Tour. Mais en fonction de la place au classement général, les récompenses sont plus ou moins importantes. Ainsi, le 2ème du classement général percevra 200 000€, 100 000€ iront au 3ème, 70 000€ pour le 4ème, 50 000€ pour le 5ème, 23 000€ pour le 6ème, 11 500€ pour le 7ème, 7 600€ pour le 8ème, 4 500€ pour le 9ème, 3 800€ pour le 10ème. Cela va ensuite en descendant et du 20ème au 160ème, c’est 1000€.



De plus, porter le maillot jaune rapporte également. Ainsi, un jour avec la tunique de leader sur le Tour de France rapporte 500€. De quoi faire gonfler un peu plus la cagnotte.

Et les autres maillots distinctifs ?

Mais sur le Tour de France, il n’y a pas que le maillot jaune. Pour le maillot vert, celui du classement par points, souvent résumé au meilleur sprinteur, ce sont 25 000€ qui seront accordés au 1er, 15 000€ au 2ème, 10 000€ au 3ème, 4 000€ au 4ème ou encore 3 500€ au 5ème. Et pour arriver haut dans ce classement, il faudra remporter des étapes. Une victoire rapporte d’ailleurs à chaque fois 11 000€ au vainqueur, 5 500€ au 2ème, 2 800€ au 3ème, 1500€ au 4ème, 830€ au 5ème. Et pour ce qui est des sprints intermédiaires, c’est 1500€ au 1er, 1000€ au deuxième et 500€ au 3ème. De plus, chaque jour passé avec le maillot vert rapporte 300€.



Quid du maillot blanc à pois rouges, celui du meilleur grimpeur ? Le barème est le même que pour le maillot vert, à savoir 25 000€, 15 000€, 10 000€ et ainsi de suite. Pour cela, il faudra alors être le plus fort lors des ascensions et en fonction de la difficulté des cols, les primes sont différentes. Ainsi, en haut d’un col hors catégorie, 800€ iront pour le 1er, 450€ pour le 2ème et 300€. Pour un col de 1ère catégorie, le 1er gagnera 650€. Pour un col ou côte de 2ème catégorie, le 1er aura 500€, 300€ pour un de 3ème catégorie et 200€ si c’est classé en 4ème catégorie. A cela s’ajoute également les 300€ pour chaque jour passé avec le maillot à pois. De plus, il y a également le souvenir Henri Desgrange, qui récompense le 1er en haut du col du Galibier avec 5 000€.



Pour les coureurs de 25 ans ou moins, il y a aussi le maillot blanc à aller chercher. Pour lui, ce sont 20 000€ qui attendent le 1er, 15 000€ pour le 2ème, 10 000€ pour le 3ème et 5 000€ pour le 4ème. De même, le porter pendant un jour fera aussi gagner 300€.



Être la meilleure équipe sur le Tour de France rapporte également beaucoup. Alors que ce classement se fait en fonction des résultats des 3 meilleurs coureurs de l’équipe, la 1ère formation gagnera 50 000€ à Paris, 30 000€ pour la deuxième, 20 000€ pour la 3ème, 12 000€ pour la 4ème et 8 000€.



A l’arrivée, un coureur sera également récompensé de 20 000€. En effet, chaque année se déroule l’élection du super combatif, qui récompense les efforts de chacun. Ainsi, cela offrir un très joli chèque à l’élu tandis que celui qui sera élu le plus combatif à la fin de chaque étape se verra récompensé de 2 000€.