Avant le Tour de France, Thibaut Pinot fait une grosse annonce

Publié le 19 juin 2022 à 13h35 par Ewen Robin

Vainqueur de la 7ème étape du Tour de Suisse, Thibaut Pinot semble revenir en forme. Le coureur de la formation Groupama-FDJ a, ainsi, fait le plein de confiance avant le Tour de France. Quelques heures après son succès, Pinot a évoqué son rôle lors de la grande boucle française, qu’il abordera en toute sérénité…

Thibaut Pinot est de retour ! Le Franc-Comtois a réussi à s’imposer lors de la 7e étape du Tour de Suisse. Il signe ainsi sa deuxième victoire de la saison. Dans des propos relayés par Eurosport , le coureur de la Groupama – FDJ semblait aux anges : « C’est une superbe victoire pour moi, je la voulais, a savouré le lauréat du jour après l’arrivée. Ça a été un début de semaine compliqué pour moi et le fait de finir avec les meilleurs hier m’a prouvé que la forme était bonne. Aujourd’hui l’objectif, c’était de prendre l’échappée. Je savais qu’en étant devant, si j’avais des bonnes jambes, il y avait moyen de gagner ». Une victoire qui signifie beaucoup pour le coureur de 32 ans : « Cette victoire représente beaucoup. Pour moi, le Tour de Suisse reste l’une des plus belles courses de la saison. L’Italie et la Suisse ont toujours été des endroits particuliers pour moi. Donc gagner ici après Sölden il y a quelques années (2015), c’est la confirmation de tout le travail qui a été fait depuis le début de saison ».

