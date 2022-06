Cyclisme - Tour de France

Le Tour du France ouvre la porte à une énorme révolution... à cause de Paris 2024

Publié le 14 juin 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Depuis 1905, le Tour de France a pris l'habitude de terminer son parcours à Paris ou en banlieue parisienne, notamment sur l'avenue des Champs-Elysées. Mais en raison de la juxtaposition des Jeux olympiques et de l'arrivée de la Grande Boucle en 2024, l'ultime étape pourrait se disputer à Nice dans deux ans. Patron de la course cycliste, Christian Prudhomme n'a pas fermé la porte à ce grand changement.

Le 1er juillet prochain, la 109ème édition du Tour de France s'élancera de Copenhague au Danemark. Comme à son habitude, la course prendra fin trois semaines plus tard sur « la plus belle avenue du monde », les Champs-Elysées situés à Paris. Une habitude depuis 1975 que l'on doit à Félix Lévitan, codirecteur du Tour de France à cette époque, mais aussi à Yves Mourousi, journaliste à l' ORTF et sur France Inter, qui deviendra l'un des présentateurs vedettes du Journal télévisé. Auparavant, la Grande Boucle arrivait soit à Avray, en banlieue parisienne, au Bois de Vincennes ou alors au Parc des Princes. Jamais l'ultime étape ne s'est éloignée de la capitale français. Pourtant, ce pourrait bien être le cas en 2024. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Tour de France débutera, dans deux ans, à Florence et pourrait se terminer à Nice. La raison ? La proximité avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui débuteront cinq jours plus tard. Un choix loin d'être illogique. La ville azuréenne a une longue histoire avec cette course. Nice avait accueilli le peloton pour la première fois en 1947, et avait été, notamment, le théâtre d'une première étape mouvementée en 2020, marquée par de nombreuses chutes. Une arrivée sur la Promenade des Anglais pourrait être décidée à l'issue de plusieurs réunions.

Une arrivée... à Nice ?