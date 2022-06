Cyclisme

Cyclisme : Une incroyable révolution pour le Tour de France en 2024 ?

Publié le 8 juin 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Le 1er juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Copenhague pour 3 semaines de compétition. L’édition 2022 est donc sur le point de débuter, mais voilà qu’il est déjà question de la Grande Boucle 2024. Et on en saurait déjà plus sur le parcours avec une grande révolution qui pourrait attendre le peloton et bousculer les habitudes de chacun.

Qui succèdera à Tadej Pogaçar ? Tel sera donc l’enjeu du prochain Tour de France. Et le grand départ approche. En effet, c’est le 1er juillet que le peloton s’élancera de Copenhague pour ces trois semaines de compétitions avec pour objectif de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Le parcours de cette édition 2022 réserve d’ailleurs un très beau spectacle avec notamment un passage sur les pavés du Nord quelques jours après le départ du Danemark. Les coureurs prendront ensuite la direction des Alpes avec un passage par la Suisse et surtout la mythique ascension de l’Alpe d’Huez, place ensuite aux Pyrénées qui seront donc les juges de ce Tour de France, qui comme chaque année se terminera sur la mythique avenue des Champs-Elysées à Paris où les sprinteurs s’expliqueront une dernière fois pour refermer cette édition 2022.

The #TDF2022: 🚩 3,328 km⛰ 29 2nd, 1st or HC cols6 Mountain stages5 altitude finishesLe #TDF2022 en résumé : 🚩 3 328 km⛰ 23 cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie6 étapes de montagne5 arrivées en altitude pic.twitter.com/mhpWjnrynb — Tour de France™ (@LeTour) October 14, 2021

Une arrivée… à Nice ?