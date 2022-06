Cyclisme

Cyclisme : Nairo Quintana lance sa grande préparation pour le Tour de France !

Publié le 4 juin 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Cette année encore, Nairo Quintana se présentera au départ du Tour de France avec l’espoir de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Jusqu’à présent, le Colombien n’a jamais réussi à le faire. Cette année sera-t-elle alors la bonne pour le leader de l’équipe Arkéa-Samsic ? Quintana se prépare en tout cas pour.

A moins d’un moins d’un mois du départ du Tour de France à Copenhague, la tension commence à monter parmi les stars du peloton. Qui succèdera à Tadej Pogaçar ? Les meilleurs vont donc s’expliquer au cours des 3 semaines de course et cela promet d’être disputé entre les différents cadors. Bien évidemment, le Slovène sera l’un des candidats à sa propre succession, mais attention également à Primoz Roglic, qui tentera de prendre sa revanche sur son compatriote. Quid également de Nairo Quintana ? Le Colombien a toujours fait du Tour de France sa grande priorité, sans pour autant vraiment réussir à briller sur les routes de la Grande Boucle. Cette année, il va donc se présenter avec Arkéa-Samsic avec l’espoir d’enfin réussir sur le Tour de France. Et pour le faire, Quintana met toutes les chances de son côté, lui qui vient notamment de reconnaitre la 5ème étape du parcours où le peloton aura rendez-vous avec des pavés.

𝑼𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕-𝒈𝒐𝒖̂𝒕 ̸d̸e̸ ̸R̸o̸u̸b̸a̸i̸x̸ 𝒅𝒖 𝑻𝒐𝒖𝒓. ◼🔍 pic.twitter.com/2RRaWgyve1 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) June 3, 2022

« Il faut s'imprégner du parcours et ressentir les sensations sur ce genre de terrain »