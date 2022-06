Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet peut-il jouer la gagne au Tour de France ?

Publié le 1 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Contraint à l’abandon lors du Giro alors qu’il était véritablement en course pour la victoire finale, Romain Bardet paraît tenir la forme de sa vie. De quoi laisser de grands espoirs ouverts pour le prochain Tour de France ? Si l’hypothèse d’une grosse performance du coureur français n’est pas à exclure, elle reste cependant soumise à certaines incertitudes. Explication.

Romain Bardet a repris l’entraînement après son abandon au Giro lié à un mauvais virus, alors qu’il affichait une forme resplendissante et apparaissait parmi les trois plus forts, ce qui laissait entrevoir l’espoir d’une victoire finale, ce qui aurait constitué la première d’un coureur français dans un grand Tour depuis Laurent Jalabert à la Vuelta en 1995. Forcément, compte tenu du niveau affiché par le coureur auvergnat, probablement dans la condition de sa vie en Italie, la perspective d’une revanche éclatante au Tour de France pourrait bien s’ouvrir. De quoi laisser l’espoir fou d’un succès ouvert ? En 2016 et 2017, le natif de Brioude avait déjà brillé sur les routes de la Grande Boucle en finissant à chaque fois sur le podium, à savoir si la 2ème place et sur la 3ème. Bardet sait donc y faire sur le Tour. Cette année pourrait alors être la bonne… Dans l’absolu, l’hypothèse n’apparaît pas impossible, même si plusieurs bémols existent. D’une part, le niveau de la concurrence au Tour sera supérieur, avec des éléments comme Pogacar et Roglic. Bardet, même au top, pourra-t-il lutter à ce niveau ? Son niveau au Giro peut le laisser espérer, mais cela reste à confirmer. D’autre part, il n’est pas certain que Bardet retrouve rapidement sa forme du Giro. Au sein de la DSM, on reste d’ailleurs mesuré aujourd’hui quant à l’hypothèse Tour de France.

Comment aura-t-il récupéré de son virus ?