Cyclisme : Julian Alaphilippe en rajoute une couche pour le Tour de France !

Cyclisme

Actuellement, la question est de savoir si Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de France. Le double champion du monde a fait le point sur le sujet.

Les images de la chute de Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège ont fait froid dans le dos. Le verdict est ensuite tombé pour le Français, qui souffrait d’un pneumothorax, de fracture de l’omoplate et de deux cotes cassées. De quoi alors jeter un énorme froid sur sa participation au Tour de France. Ces dernières années, Alaphilippe a brillé sur les routes de la Grande Boucle. Mais compte tenu de son état physique, les questions se posent donc. Sera-t-il remis le 1er juillet pour le départ du Tour de France à Copenhague ?

Dans des propos accordés à France 2 , Julian Alaphilippe a fait un nouveau point concernant sa participation ou non au Tour de France. « Le Tour de France ? Je suis motivé, c'est dans un coin de ma tête. Il faut prendre son temps. Je ne serai peut-être pas à 100% au départ du Tour, avec la condition que j'aurais eu avec une préparation parfaite, mais ce sera déjà une grande chose d'y être. C'est toujours magique de participer au Tour avec le maillot de champion du monde. C'est ma motivation tous les jours à l'entraînement, même si je ne veux pas brûler les étapes », a expliqué la star de la Quick-Step Alpha Vinyl.

World Champion @alafpolak1 is doing much better – the first few days of light training went pretty well. To celebrate Loulou's return to compete at @LeTour, we bring you this special World Champion @Richard_Mille edition with an Alaphilippe beard case and a rainbow bracelet. pic.twitter.com/hvzDwAmVvj