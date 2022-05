Cyclisme

Cyclisme : Froome annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 23 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

À bientôt 37 ans, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, se remet toujours d’une lourde blessure. Et à quelques semaines du départ de la Grande Boucle, le Britannique a fait le point sur sa participation.

Engagé avec Israël Premier-Tech, le coureur britannique, Christopher Froome, n'est clairement plus à son meilleur niveau depuis sa grosse blessure en 2019. Et l'année 2022 avait également mal début pour le Britannique,, touché au genou. Quid alors de sa participation à la prochaine édition du Tour de France ? Présent sur peu de courses à étapes depuis le début de l’année, Froome devrait participer au Critérium du Dauphiné et espère pouvoir mettre les pieds au Tour de France.

« Ce serait un scénario de rêve »

Dans une interview accordée à Wielerflits , Christopher Froome s’est confié sur une potentielle participation au Tour de France : « Le mois et demi qui vient sera important pour ça », dit-il. « Ce sera un test (en parlant du critérium du Dauphiné) pour voir si je suis prêt à revenir sur une course comme le Tour. Ce serait un scénario de rêve, surtout si j'étais aussi compétitif là-bas. Mais je dois encore faire quelques pas pour cela ». Il n’est donc pas certain que l’on apercevra Froome sur la ligne de départ, mais l’Anglais fera tout pour s’y rendre.