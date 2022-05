Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe ne lâche rien pour le Tour de France !

Publié le 25 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liègne, Julian Alaphilippe est remonté sur un vélo. Et pour le champion du monde, l’objectif est clair : être au départ du Tour de France.

Le 1er juillet prochain, le départ du Tour de France sera donné de Copenhague au Danemark. Les principaux candidats au maillot jaune seront bien évidemment de la partie. Mais quid de Julian Alaphilippe ? Coqueluche du cyclisme français, le double champion du monde en titre n’est pas encore certain d’être sur les routes de la Grande Boucle. En effet, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a sévèrement chuté lors de Liège-Bastogne-Liège et les blessures étaient assez importantes. Mais Alaphilippe s’est lancé dans un contre-la-montre pour être prêt pour le Tour de France et voilà qu’il vient de remonter sur un vélo.

« J'ai un objectif motivant, faire le Tour »

Cela va donc mieux pour Julian Alaphilippe. « Je suis super content d'être ici. Ça fait du bien au moral de se remettre dans le bain », a-t-il notamment expliqué, rapporté par L’Equipe . Mais sera-t-il alors prêt pour le Tour de France. Alaphilippe va en tout cas tout faire pour : « Je vais m'entraîner tranquillement, sans stress, mais toujours avec l'idée d'être au départ du Tour. Si j'y parviens, ma condition ne sera certainement pas optimale et ma préparation sera différente de d'habitude, mais ce n'est pas le plus important. J'ai récupéré vite et bien, je suis déjà de retour sur le vélo et j'ai un objectif motivant, faire le Tour. C'est ça, l’essentiel ». Rendez-vous maintenant le 1er juillet pour le départ du Tour de France.