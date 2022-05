Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe donne des nouvelles avant le Tour de France !

Publié le 24 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Le puncheur français Julian Alaphilippe a donné de ses nouvelles dans un communiqué, alors qu’il est remonté sur un vélo pour la première fois depuis son grave accident à Liège-Bastogne-Liège.

Il y a pile un mois, Julian Alaphilippe (Quick-Step) était victime d’un dramatique accident lors de Liège-Bastogne-Liège. Le double champion du monde s’était retrouvé au milieu d’une chute collective dans le peloton, et avait fini sa course dans un fossé, se fracturant deux côtes et une omoplate. Mais pour la première fois depuis cette journée noire, le puncheur français est remonté sur la selle, et a livré ses impressions dans un communiqué de son équipe, en ne tire pas pour le moment une croix sur le prochain Tour de France.

Alaphilippe rassurant

« La bonne nouvelle est que mon poumon a complètement récupéré, ce dont j'étais bien sûr très heureux. Les os cassés sont encore douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures mettent plus de temps à se rétablir, mais on m'a fait savoir que j'étais OK pour commencer à m'entraîner » a déclaré le coureur de 29 ans. « Je suis vraiment heureux de pouvoir passer quelques heures sur la route, je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Je vais essayer de trouver un rythme normal même si je ne peux pas encore faire le même travail que les autres, car je vais avoir besoin d'un certain temps pour retrouver la forme. Je sais que je dois être encore patient et ne rien précipiter. Mais je veux être optimiste. Si tout continue comme ça, alors l'option du Tour de France (1er-24 juillet) reste ouverte. Le Tour de France est toujours dans mon esprit » .