Cyclisme : Alaphilippe sort du silence après sa terrible chute !

Publié le 8 mai 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Deux semaines après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Annoncé comme l'un des favoris, Julian Alaphilippe n'a pu terminer Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde a lourdement chuté durant la course. Victime d’un pneumothorax, d’une fracture de l’omoplate et de deux cotes cassés, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl n'est pas certain d'être au départ du Tour de France, le 1er juillet prochain. Sur les réseaux sociaux, Julian Alaphilippe a donné des nouvelles.

« Les prochains examens décideront de la suite de ma saison »