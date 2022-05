Cyclisme

Cyclisme : Cette énorme sortie sur l’état de Julian Alaphilippe !

Publié le 8 mai 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Actuellement, Julian Alaphilippe se remet de ses blessures suite à Liège-Bastogne-Liège. Marc Madiot s’est toutefois posé certaines questions sur le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl.

Julian Alaphilippe sera-t-il au départ du Tour de France le 1er juillet prochain ? Telle est la question qui se pose suite à la grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège. Victime d’un pneumothorax, d’une fracture de l’omoplate et de deux cotes cassés, le champion du monde doit aujourd’hui se remettre de ses blessures dans l’espoir d’être prêt pour la Grande Boucle. A voir maintenant si cela sera le cas. Au micro de RMC ce dimanche, Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, a évoqué le cas Alaphilippe, se posant certaines questions.

« Le point d’interrogation existe »