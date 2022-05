Cyclisme

Cyclisme : Le patron d’Alaphilippe fait le point pour le Tour de France !

Publié le 3 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Julian Alaphilippe sera-t-il présent au départ du Tour de France ? Patrick Lefevere, patron du champion du monde, s’est de nouveau penché sur la question.

Coqueluche du cyclisme français, Julian Alaphilippe était forcément très attendu pour le prochain Tour de France, qui partira de Copenhague le 1er juillet prochain. Toutefois, aujourd’hui, rien ne dit que le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl sera au départ. En effet, Alaphilippe doit se remettre de grosses blessures suite à sa sévère chute sur Liège-Bastogne-Liège. Les jours sont ainsi comptés pour le double champion du monde qui s’est lancé dans un contre-la-montre pour être sur le Tour de France.

« Il a un rendez-vous à l’hôpital le 12 mai prochain »