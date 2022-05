Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Nouvelle mise au point sur Julian Alaphilippe !

Publié le 2 mai 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Patron de la Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere en a rajouté une couche concernant la présence ou non de Julian Alaphilippe sur le Tour de France.

Ces dernières années, Julian Alaphilippe a brillé sur le Tour de France, portant le maillot jaune pendant de nombreux jours. Mais pour l’édition 2022 de la Grande Boucle, le doute plane concernant la présence du champion du monde au départ à Copenhague. En effet, après avoir sévèrement chuté sur Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe doit aujourd’hui soigner ses blessures. Et le temps presse pour le Français. « Cela relève du contre-la-montre. Dans le scénario le plus optimiste, Julian remontera sur son vélo à la mi-mai », a notamment expliqué Patrick Lefevere, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl.

« Cela va être très limite »