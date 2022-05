Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le mystère reste entier pour Julian Alaphilippe !

Publié le 2 mai 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Suite à sa grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe est incertain pour le Tour de France. Et du côté de la Quick-Step Alpha Vinyl, on ne sait pas encore à quoi s’attendre avec le champion du monde.

Avec deux côtes cassées, une fracture de l’omoplate et un pneumothorax, Julian Alaphilippe doit aujourd’hui se reposer suite à sa grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège. Pour le double champion du monde, il faut se remettre de ses blessures et revenir le plus vite possible. Mais quand ? Aujourd’hui, le doute est total concernant la suite de la saison d’Alaphilippe, y compris pour une participation au Tour de France. Alors que la Grande Boucle s’élancera de Copenhague le 1er juillet prochain, rien ne dit que Julian Alaphilippe sera au rendez-vous.

« Cela relève du contre-la-montre »