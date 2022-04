Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe, Tour de France… La mise au point d’Evenepoel !

Publié le 28 avril 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Coéquipier de Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel a tenu à être très clair concernant une possible absence du champion du monde sur le Tour de France.

Pris dans une très grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe doit aujourd’hui se remettre de deux côtés cassées, une fracture de l’omoplate ainsi qu’un pneumothorax. Pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl, il va donc falloir observer une longue période de repos. De quoi alors jeter un froid sur la suite de la saison d’Alaphilippe et notamment sa participation au Tour de France. Le champion du monde sera-t-il au départ de Copenhague le 1er juillet prochain ?

« Cela n’arrivera pas »