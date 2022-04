Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 23 avril 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Sur les routes du Tour des Alpes, Thibaut Pinot a retrouvé le goût de la victoire. De bon augure pour le Tour de France.

Cela faisait maintenant plus de 1000 jours que Thibaut Pinot n’avait plus remporté d’étape. Alors que le coureur de la Groupama-FDJ est passé par des moments très compliqués ces derniers mois, le voilà qu’il a de nouveau levé les bras en vainqueur. Ce vendredi, Pinot a remporté la dernière étape du Tour des Alpes. De quoi permettre au Français de refaire le plein de confiance avant les prochaines échéances et notamment le Tour de France.

« Je serai beaucoup plus serein »