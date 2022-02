Cyclisme

Cyclisme : Retraite, blessure... Le bouleversant témoignage de Pinot !

Publié le 20 février 2022 à 9h35 par La rédaction

Engagé dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Thibaut Pinot est revenu sur sa période de doutes. Le coureur de 31 ans a reconnu qu'il avait pensé à jeter l'éponge.

Thibaut Pinot a connu un samedi galère. Engagé dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, le coureur de la Groupama-FDJ a pris la 28ème place, bien loin derrière le vainqueur de la deuxième étape Tim Wellens. Le Français reconnait que « les sensations ne sont pas bonnes », mais doit certainement se faire une joie de remonter à vélo. Passé par une grosse période de doutes, notamment après son échec au Tour de France en 2020, Pinot a reconnu qu’il avait songé à prendre sa retraite ces derniers mois.

Thibaut Pinot a pensé à la retraite