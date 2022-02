Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 19 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Proche de la retraite l'année dernière, Thibaut Pinot s'est reconstruit et prépare le prochain Tour de France. Le coureur de la Groupama-FDJ a évoqué ses objectifs.

Le Tour de France est une page importante de la carrière de Thibaut Pinot. Révélé aux yeux du grand public en remportant la huitième étape entre Belfort et Porrentruy en 2012, il a longtemps était présenté comme un grand espoir du cyclisme français. A l'instar d'un Romain Bardet ou d'un Julian Alaphilippe, le coureur de la Groupama-FDJ jouit depuis d’une grande popularité en France. Troisième du classement général en 2014, Pinot était passé proche de la victoire en 2019 avant qu’une blessure musculaire ne l’oblige à quitter la course. Depuis, les désillusions s’enchaînent pour le coureur, âgé de 32 ans. Passé par une grosse période de doutes, le Français va mieux et s’apprête à débuter une nouvelle saison.

« Je rêve de regagner des courses, de regagner sur le Tour »