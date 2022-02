Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas affiche ses ambitions !

Publié le 16 février 2022 à 22h35 par La rédaction

Malgré sa victoire sur le Tour de France 2018, Geraint Thomas ne sera pas le prochain leader de l’équipe INEOS Grenadiers. A 35 ans, le Gallois sait que son âge compte, et que la fin de sa carrière approche.

Blessé lors d’un entrainement à la fin du mois de janvier, Egan Bernal ne sera pas présent lors du Tour de France 2022. Si Geraint Thomas, également membre d’INEOS Grenadiers, à déjà remporté la Grande Boucle en 2018, il ne sera tout de même pas considéré comme le leader en l’absence du Colombien. Le natif de Cardiff, conscient que ses 35 ans ne jouent pas en sa faveur, sait que sa carrière approche de la fin, mais ne reste pas sans ambition pour autant.

« Je ne peux pas continuer à courir indéfiniment »