Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot présent sur le Tour de France ? La réponse de Marc Madiot !

Publié le 16 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Christian Prudhomme a dévoilé le parcours du Tour de France 2022, Marc Madiot a évoqué la probabilité de voir Thibaut Pinot sur la prochaine Grande Boucle.

Absent du Tour de France en 2021 en raison d'une longue blessure au dos, Thibaut Pinot pourrait possiblement faire son retour sur les routes de la Grande Boucle en 2022. Le coureur de la formation Groupama-FDJ retrouve petit à petit ses sensations cette saison, en ayant dernièrement été au départ du Tour de Lombardie, où le Français s'était imposé en 2018. Reste à savoir si Thibaut Pinot ne sera pas embêté pas des pépins physiques avant le départ du Tour, prévu le 1er juillet prochain à Copenhague, au Danemark.

« Il y a de grandes chances que, si tout va bien pour Pinot, on soit avec lui au départ du Tour »