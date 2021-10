Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe prend déjà rendez-vous pour le Tour de France !

Publié le 15 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Les organisateurs du Tour de France on dévoilé le parcours de l'édition 2022 de la Grande Boucle jeudi. Pour le double champion du monde Julian Alaphilippe, cette future course présage de nombreux rebondissements.

Après une saison aboutie, Julian Alaphilippe se projette déjà sur la prochaine édition du Tour de France. Jeudi à Paris, le directeur de la course Christian Prudhomme, a en effet dévoilé le prochain tracé de la Grande Boucle . Avec plusieurs étapes qui semblent destinées aux qualités de puncheur de Julian Alaphilippe, le coureur de la formation Deceuninck-Quick-Step a livré ses premières impressions.

« Sur le papier, ce parcours me donne envie »