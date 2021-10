Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome s’enflamme pour Tadej Pogaçar !

Publié le 12 octobre 2021 à 16h35 par T.M.

A 23 ans, Tadej Pogaçar domine actuellement le monde du cyclisme. Un talent qui impressionne tout le monde et ce n’est pas Chris Froome qui dira le contraire.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que tous les projecteurs sont braqués sur Tadej Pogaçar. En effet, à l’été 2020, le Slovène a frappé fort en remportant le Tour de France, au nez et à la barbe de Primoz Roglic. Et en 2021, il a continué sur son incroyable lancée. Alors que Pogaçar a remporté sa 2ème Grande Boucle, il s’est également payé le luxe de s’imposer sur des courses mythiques, comme Liège-Bastogne-Liège et, il y a quelques jours, le Tour de Lombardie.

« Si rien ne l’arrête, il peut battre tous les records »