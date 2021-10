Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, Giro... La grande annonce de Tadej Pogacar !

Publié le 10 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après sa victoire au Tour de Lombardie ce samedi, Tadej Pogacar a annoncé qu'il pourrait disputer le Giro et le Tour de France en 2022.

Victorieux de Liège-Bastogne-Liège en avril dernier, Tadej Pogacar a ajouté un nouveau Monument à son palmarès. Ce samedi, le double vainqueur du Tour de France a remporté le Tour de Lombardie, devançant Fausto Masnada et le Britannique Adam Yates. Après sa victoire en Italie, le coureur slovène de 23 ans s’est prononcé sur son programme de l’année prochaine. Pogacar a notamment annoncé qu’il pourrait tenter le doublé Giro-Tour de France en 2022.

« La priorité reste le Tour de France, mais peut-être que je peux ajouter un autre Grand Tour à mon programme »