Cyclisme : L'énorme aveu de Julian Alaphilippe après sa victoire aux Mondiaux !

Publié le 5 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Quelques jours après sa victoire aux Mondiaux, Julian Alaphilippe a donné de ses nouvelles et a évoqué sa fierté de porter le maillot arc-en-ciel.

Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe n’était certainement pas le favori sur les terres belges pour rempoter le maillot arc-en-ciel. Et pourtant, le coureur de 29 ans est parvenu à surprendre la concurrence, notamment Wout Van Aert, pour franchir la ligne en premier. Alaphilippe devient le premier Français à conserver son titre de champion du monde. Alors qu’il participera au Tour de Lombardie samedi, il a donné de ses nouvelles et a évoqué ses sentiments après sa victoire aux Mondiaux.

« Je m’étais préparé à perdre le maillot »